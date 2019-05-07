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رسالة مؤثرة لـ شريف مدكور قبل إجراء جراحة خطيرة

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شريف مدكور
شريف مدكور

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي شريف مدكور، على إصابته بـ ورم سرطاني فى القولون، قائلا: "تفاجأت بحب المواطنين لي بعد اكتشاف المرض".
وأضاف مدكور خلال برنامج "شارع شريف"، المُذاع على فضائية الحياة، مساء الإثنين، أنه أصر على إجراء العملية الجراحية في مستشفى مصري وحكومي مثل باقي المواطنين، مؤكدا أنه رفض السفر لأي دولة خارجية لإجراء العملية هناك.
وكشف شريف أنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان 2019، وداخل مستشفى حكومي، من خلال أطباء مصريين، قائلا "أنا قاصد ده لأني واثق جدا في الطب بمصر".
كان الإعلامي شريف مدكور قدتعرض لنزيف وعندما توجه للكشف تم إجراء منظار له، واكتشفوا ورمًا في القولون، فأخذوا منه عينة وأخبروه أنه ورم خبيث، ولا بد من إجراء عملية جراحية، وتوجه لمستشفى دار الشفا في اليوم التالي، وشرح له الطبيب حالته المرضية بالتفصيل وما سيتم إجراؤه.


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