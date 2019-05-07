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تحذير ناري من "الأعلى" للإعلام بسبب الإيحاءات الجنسية

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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

المصريون ـ متابعات

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الاعتداء على بطل مسلسل شهير بسبب "مثليته" الجنسية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين منذ بدء ماراثون الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات، وتنوعت المخالفات ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.
وحذر المجلس في بيان له، مساء الاثنين، المنتجين من الاستمرار في هذا النسق مشددا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.
كما أكد المجلس فى بيانه حرصه على حرية الإبداع مع الالتزام بالقيم المصرية وسوف يعلن المجلس قريبا عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية.
وشدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.


 


وكان المجلس قد تلقى خطابا من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الاعلامي خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.

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