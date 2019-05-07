الراقصة دينا: هذا أغرب موقف جمعني بـ"خيرت الشاطر"

07 مايو 2019 - 05:38 ص

كشفت الراقصة دينا عن أغرب موقف جمع بينها وبين القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر بأحد حفلات الزفاف.



وقالت دينا خلال برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كنت أرقص في أحد الأفراح وبعدها فوجئت بخيرت الشاطر يأتي ويطلب إيقاف فقرتي ويقول (مش عايز رقاصة)".



وأضاف: "الفرح مكانش إسلامي لا دا كان مختلط .. ، هو كان فرح لأحد عناصر جماعة الإخوان لكن العروس لم تكن منهم وهي التي طلبتني".



وأشارت دينا إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية ضد الشاطر حينها.



