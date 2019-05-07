الراقصة دينا: هذا أغرب موقف جمعني بـ"خيرت الشاطر"

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الراقصة دينا

كشفت الراقصة دينا عن أغرب موقف جمع بينها وبين القيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر بأحد حفلات الزفاف.

وقالت دينا خلال برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كنت أرقص في أحد الأفراح وبعدها فوجئت بخيرت الشاطر يأتي ويطلب إيقاف فقرتي ويقول (مش عايز رقاصة)".

وأضاف: "الفرح مكانش إسلامي لا دا كان مختلط .. ، هو كان فرح لأحد عناصر جماعة الإخوان لكن العروس لم تكن منهم وهي التي طلبتني".

وأشارت دينا إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية ضد الشاطر حينها.

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