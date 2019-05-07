"رينار" سيترك منتخب المغرب ويذهب لمصر لتدريب نادي كبير

07 مايو 2019 - 05:46 ص

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "هيرفي رينار" - المدير الفني لمنتخب المغرب - سيبتعد عن تدريب أسود الأطلسي بعد كأس الأمم الأفريقية.



وقالت الصحيفة إن "رينار" سيعقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد المغربي بعد كأس الأمم للنقاش حول عقده المقرر انتهاؤه حينها وسط اعتقادات بأنه لن يستمر.



وأشارت تقارير صحفية مغربية أن "رينار" بصدد الذهاب إلى مصر لتدريب أحد الأندية الكبرى الذي من المحتمل أن يكون "الأهلي" وسط اعتقادات بعدم استمرار مارتين لاسارتي المدير الفني للأحمر.



