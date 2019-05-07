توضيح مثير من علاء مبارك حول "صفقة القرن"

07 مايو 2019 - 06:23 ص

واصل علاء - نجل الرئيس الأسبق مبارك - حديثه عما يسمى "صفقة القرن" التي أعلن عنها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.



وقال "علاء" في تغريدته : "طرحت تساؤلات عن صفقة القرن،بعض التعليقات شككت فى مغزاها،تشكيك فى غير محله،مصر حررت كل ارضها و لديها جيش قوى يحميها،مصر مستمرة فى تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس،يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراضي عربية تحتلها إسرائيل،فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟".