» بعد وفاة محسنة توفيق .. هذه قصة إحراجها لجمال مبارك

07 مايو 2019 - 08:32 ص

أعلنت الفنانة نهال عنبر فجر اليوم وفاة الفنانة القديرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 سنة .



وفيما يلي بعض المعلومات عنها:



- ولدت الفنانة محسنة توفيق في ديسمبر عام 1939



- أشاد بها المخرج الراحل يوسف شاهين واصفا إياها بأنها "أحد مجاذيب السينما المصرية" وأنه أحب العمل معها.



- ما لا يعرفه كثيرون أنها شقيقة الإعلامية فضيلة توفيق التي اشتهرت باسم "أبلة فضيلة".



- في عام 2013 فازت بجائزة الدولة التقديرية عن أعمالها



- شاركت في بطولة فيلم العصفور الذي أختير ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



- طُلب منها عام 2006 أن تسافر إلى لبنان بعد الحرب في وفد فني رفقة جمال مبارك فرفضت وقالت في تصريحات لجريدة الأخبار اللبنانية: "هسافر مع شوية طبالين".



- آخر أعمالها كان مسلسل "أهل إسكندرية" من تأليف بلال فضل و إخراج "خيري بشارة" لكنه لم يُعرض.



- آخر تصريح لها كان في مهرجان أسوان لسينما المرأة حيث قالت : ""قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".

