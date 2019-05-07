تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

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وزيرة الهجرة

خضع لاعبو فريق الزمالك، الذين شاركوا فى مواجهة النجم الساحلى بصفة أساسية لبرنامج استشفائى مع خوض بعد التمرينات الخفيفة حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، فى الوقت الذى خضع فيه البدلاء لتدريبات بدنية قوية لتجهيزهم للمواجهة المقبلة بالدورى.

في السياق ذاته خاض الفريق، تدريباته الجماعية مساء أمس الإثنين، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.


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