شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

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عرض الإعلامي نشأت الديهي، وثيقة إخوانية وصفها بـ"أخطر وثيقة مسربة" لاجتماع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، خلال شهر رمضان، إن الوثيقة هي "وثيقة التمكين" لتنظيم الإخوان العالمي تم الكشف عنها عام 1991، في العاصمة التركية نقرة، وكشفت الأهداف التي تمحور حولها التنظيم وعكست الفكر المتشدد.

وأضاف الإعلامي، أن الوثيقة تم توقيعها من مصطفى مشهور باسمه الحركي، وهي تهدف لإعادة فكر الجهاد، وأنه لا بيعة بغير صدام، ولا دولة بغير خلافة، ولا صلاة للجمعة بغير خلافة، وهي مبادئ حسن البنا وسيد قطب.

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