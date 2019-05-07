» تعرف على عدد ساعات صيام ثانى أيام رمضان

07 مايو 2019 - 10:40 ص

قال الدكتور أسامة رحومة، مدير معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات صحفية له إنه تم رصد هلال شهر رمضان الكريم قبل غروب شمس الأحد 4 مايو، مشيرًا إلى أنه تم حساب فترة مكوثه بالقاهرة عقب غروب الشمس بـ33 دقيقة.

وحددت الإمساكية وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة، وقت الإمساك في ثاني أيام رمضان اليوم الثلاثاء، ليكون في 3:11 صباحًا، وموعد أذان الفجر اليوم 3:31 صباحًا، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6.36 مساء ، ليصل عدد ساعات الصوم باليوم الثانى لشهر رمضان 15 ساعة و5 دقائق.