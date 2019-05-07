» شاهد.. حقوقية تهاجم رئيس وزراء أستراليا بـ"البيض"

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متابعات حنان حمدتو

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الشرطة

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استراليا

صحيا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على شابة هاجمت على رئيس الوزراء سكوت موريسون، ورشقته ببيضة خلال مشاركته في لقاء رسمي، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، حاولت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، رشق موريسون ببيضة، لكنها لم تتمكن من إصابته في الرأس.

وسارع حراس رئيس الوزراء إلى توقيف الشابة، وهي ناشطة تدافع عن حقوق الحيوانات، فيما أصيبت امرأة متقدمة في العمر جراء الهجوم.

واعتقلت الشرطة الشابة التي كانت تحمل "كرتونة" من البيض، ووجهت إليها تهمة شن اعتداء وحيازة مادة "القنب الهندي".

يذكر أنه في مارس الماضي، قام فتى يدعى ويل كونولي، برشق سيناتور أدلى بتصريح عنصري عقب هجوم إرهابي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأوقع خمسين قتيلا، بالبيض.

ولم يوجه القضاء الأسترالي أي اتهامات للصبي لأنه ما يزال قاصرا في السابعة عشر من عمره، كما حصل على عدة تبرعات مالية أعلن أنه سيقدمها لعائلات الضحايا.




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