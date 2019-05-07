  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
علي المصيلحي- وزير التموين

"التموين" تزف بشرى للمواطنين عن السلع الأساسية

الإعلامي نشأت الديهي

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

الملك سلمان وولي عهده

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

مركز شرطة باريس

إغلاق مركز شرطة باريس بعد هجوم من مصاصي الدماء

بنوك فرنسية

الإصلاحات أنقذت الاقتصاد المصري من وضعه الحرج

الدولار

تراجع جديد في سعر الدولار في البنوك اليوم

استون فيلا

الأهلى يفاوض لاعب أستون فيلا تمهيدًا لضمه

علاء مبارك

توضيح مثير من علاء مبارك حول "صفقة القرن"

دينا

الراقصة دينا: هذا أغرب موقف جمعني بـ"خيرت الشاطر"

تعرف على دعاء ثانى يوم من رمضان

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"أهل الشر".. برنامج جديد لـ"الديهى" على شاشة تن

#

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

#

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيهًا على 4 قنوات مصرية

#

التضامن: صرف معاشات مايو غدا

المسلمين

رمضان

صيام

دعاء

يوم

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة "عظيمة" أمام المسلمين للذكر والعبادة، لاسيما الدعاء حيث أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم، لذا نقدم لكم قرائنا الكرام دعاء ثاني يوم من رمضان وفضله العظيم .

ومن ضمن أدعية ثاني يوم رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب دعاء ثاني يوم رمضان

ومن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

ومن أدعية ثاني يوم رمضان أيضا، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال:"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء فى ثاني يوم رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الشخص الذى سيجمع بين حكم بريطانيا وأمريكا
» تعرف على دعاء ثانى يوم من رمضان
» تعرف على عدد ساعات صيام ثانى أيام رمضان
» شاهد.. حقوقية تهاجم رئيس وزراء أستراليا بـ"البيض"
» الزمالك يدرس تقديم تظلم لـ"كاف"
» وزيرة الهجرة: وقفت مكان سيدنا موسى وكلمت ربنا
» شقيق بوتفليقة و"طرطاق" و"توفيق" يواجهون الإعدام
» مشروع لتثبيت سعر ضريبة الدمغة في البورصة
» الزمالك يحفز لاعبيه بصرف مكافآت الكونفدرالية
» فنانة شهيرة: لا يمكن أسامح نفسي على الفيديو اللي نشرته على انستجرام
» تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لفنان شهير بعد إصابته بـ"الاكتئاب"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة