الأمم المتحدة تجدد طلبها: "لا حل عسكري في ليبيا"

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موسى فقي الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا حيث تواصل قوات الجيش الوطني الليبي عملياتها العسكرية للسيطرة على العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس .

وقال فقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع  غوتيريش  في نيويورك إن "الأولوية اليوم هي لوقف (الحرب)"، مؤكدا أن "لا حل عسكرياً في نزاع من هذا النوع ".

وأضاف "لا بد من أن يقبل الأطراف  الليبيون  وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحلّ هذه  الأزمة بالطرق السلمية والسياسية ".

بدوره قال غوتيريش إن "الرسالة لجميع الليبيين" هي ضرورة التوصّل إلى "وقف لإطلاق النار" و"ووقف للمعارك" والعودة إلى مسار  الحل السياسي .

وسبق للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن دعا الجانبين في ليبيا إلى وقف إطلاق النار أو أقله الالتزام بهدنة إنسانية، لكن هذه الدعوات لم تلق استجابة .

ومنذ الرابع من أبريل، تشن قوات الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية ضد ميليشيات طرابلس. ومنذ بدأ الهجوم قتل 432 شخصاً على الأقل وأصيب 2069 آخرين بجروح ونزح أكثر من 55 ألفاً من ديارهم، بحسب الأمم المتحدة .


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