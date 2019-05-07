» شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك

07 مايو 2019 - 12:46 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الخلاف الذي نشب بينه وبين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مؤخرًا قائلا "مفيش سبب معين، هو قال حاجة وأنا رديت عليه وخلصنا".



وعن سر ابتعاد أبنائه عن الإعلام قال "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية": "لم أبعد أحدًا من أبنائي عن مجال الإعلام لكن بعدهم حرية ليهم".



وحول هجوم الفنان أحمد الفيشاوي عليه قال الإعلامي: "أحمد أنا مربية، ومحاولته الاعتداء علي لكونه لم يكن في حالته العقلية الجيدة".



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