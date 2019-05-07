«سموحة» يرد على تولى "رينارد" تدريب الفريق

07 مايو 2019 - 12:46 م

نفى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، دخوله في مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد "عامر" على "تويتر": سموحة مستقر وسعيد مع التوأم وليس لنا علاقة بما نشر على هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أو أى مدير فني آخر كلهم محترمين ومستقرين في مواقعهم.

وكان صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن "رينارد" سيتولى تدريب فريق مصري عقب بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر بالفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.