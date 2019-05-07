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حريق سيارة ملاكى بمحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان

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حريق

عمرو محمد_متابعات

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اشتعلت نيران في سيارة ملاكي، أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان.

وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع الحماية المدنية التى دفعت بسيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات.

 تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو، بحريق سيارة ملاكى نتج عنه تباطؤ حركة السيارات، وعلى الفور انتقل اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور إلى المكان وكلف الخدمات بتسيير حركة السيارات.


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