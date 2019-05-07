» الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع

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أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بمعدل يتراوح بين 5 إلى 6 درجات لتسجل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن مناطق شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء ومدن القناة تشهد طقس لطيف اليوم منوهًا بأن البلاد تشهد طقس لطيف حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه ابتداء من الغد سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ على محافظات الصعيد.


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