» بشرى سارة لركاب المترو فى شهر رمضان

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قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بمترو الأنفاق، أنه جرى تنظيم مجموعات طوارئ بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمتابعة أي معوقات تحدث خلال عملية مسير القطارات، للعمل على حلها فورًا، والعمل على ضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، لافتًا إلى زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية خلال شهر رمضان المبارك، لتخفيف الزحام على الشبابيك.

وقال صبرة فى تصريحات صحفية له إنه كلف المسئولين بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزي (CCP – PCP ) لسير القطارات بخطوط المترو الثلاثة، والعمل على حل أي معوقات تحدث في أسرع وقت، مؤكدًا أن حركة مسير القطارات تجري بصورة منتظمة، وأن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي، مشددًا على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم بهدف تقديم خدمة مميزة خلال الشهر الكريم.


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