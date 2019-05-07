  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:05 م
بحث متقدم
مائدة

القوات المسلحة تقيم موائد إفطار رمضانية بمحافظات الجمهورية

رجب طيب اردوغان

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن إعادة انتخابات اسطنبول

لحظة انهيار نهر المسيسيبي

بالفيديو.. انهيار بنهر الـ"ميسيسيبي" بأمريكا

مكرم محمد أحمد

قرار مهم من الأعلي للاعلام بشأن الاعتداء علي صدى البلد

اديب

بالفيديو.. "أديب" أحمد الفيشاوي ضربني لهذا السبب

محمد صلاح

"صلاح" يتصدر عناوين الصحف الإسبانية.. تعرف علي السبب

مصر

الحكم بـ"الإعدام" على 13 إرهابيًا نفذوا 46 عملية

مستريح

القبض على مستريح جديد سرق 50 مليون جنيه

قرني

عائض القرني يكشف خونة الملك "سلمان"

تامر أمين

دعوى قضائية ضد تامر أمين على الهواء.. والسبب

وزيرة الصحة:

"يا تعدلوا القانون يا الموازنة.. عايزين فلوس"

آخر الأخبار

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. شيرين في حفل بالسعودية: «اسكت يا بؤي»

#

مخرج شهير: هذه الفنانة رفضت العمل معي بسبب مشهد "استحمام"

#

"هاتلي فسيخ".. تحرج الإبراشي على الهواء

#

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مجموعة من المبادرات تقوم بها الوزارة لصالح المواطنين.

 ووجهت زايد حديثها للنواب، قائلة: "يا تعدلوا القانون يا تعدلو الموازنة، عايزين فلوس".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالي 2019 /2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، ومناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن العام المالي 2019 /2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده
» "متتفرجوش عليا".. سؤال يغضب أديب على الهواء
» بيان رسمي لـMBC بشأن "رامز في الشلال"
» حماس توجه الشكر لقطر.. تعرف على السبب
» ارتفاع الإيرادات العامة لـ598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%
» "عبد الرازق": هذا تعليقى على فيديوهات خالد يوسف
» المنافسة تشتعل بين "الهضبة" وتامر حسنى من جديد
» بشرى سارة لركاب المترو فى شهر رمضان
» الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع
» شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة