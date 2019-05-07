  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:05 م
بحث متقدم
مائدة

القوات المسلحة تقيم موائد إفطار رمضانية بمحافظات الجمهورية

رجب طيب اردوغان

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن إعادة انتخابات اسطنبول

لحظة انهيار نهر المسيسيبي

بالفيديو.. انهيار بنهر الـ"ميسيسيبي" بأمريكا

مكرم محمد أحمد

قرار مهم من الأعلي للاعلام بشأن الاعتداء علي صدى البلد

اديب

بالفيديو.. "أديب" أحمد الفيشاوي ضربني لهذا السبب

محمد صلاح

"صلاح" يتصدر عناوين الصحف الإسبانية.. تعرف علي السبب

مصر

الحكم بـ"الإعدام" على 13 إرهابيًا نفذوا 46 عملية

مستريح

القبض على مستريح جديد سرق 50 مليون جنيه

قرني

عائض القرني يكشف خونة الملك "سلمان"

تامر أمين

دعوى قضائية ضد تامر أمين على الهواء.. والسبب

الحكم بـ"الإعدام" على 13 إرهابيًا نفذوا 46 عملية

قضايا وحوادث

مصر
مصر

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

#

غدًا الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي"

#

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

#

بالصور.. "السجون" توافق على زيارة 13 طفلًا لأمهاتهم

البرلمان

وزيرة الصحة

الموازنة العامة

هالة زايد

حسمت محكمة النقض في قرارها اليوم، الثلاثاء، بالإعدام 13 شخصًا، أدانتهم محكمة جنايات في 2017 بالانتماء لجماعة متشددة تعرف باسم "تنظيم أجناد مصر"، وارتكاب عمليات إرهابية.

وتنص لائحة الاتهامات على أن المتهمين "نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة"، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

وشملت المحاكمة 45 شخصًا، بينهم همام عطية الذي تقول الشرطة إنه قائد ومؤسس التنظيم.

وقتل عطية المكنى "مجد الدين المصري" في اشتباك مع قوات الأمن في أبريل 2015، وسقطت الدعوى الجنائية عنه لمقتله.

وكان التنظيم أعلن لأول مرة عن وجوده في يناير 2014، وقال إنه شن أول هجماته في نوفمبر 2013.

وبخلاف أحكام الإعدام، أيدت محكمة النقض أيضا ما أصدرته الجنايات في ديسمبر 2017 بشأن أحكام السجن المؤبد على 17 متهما، والسجن 5 سنوات على 7 متهمين، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بقتل عقيد الشرطة طارق المرجاوي بعبوة ناسفة أمام مقر جامعة القاهرة، وإصابة عدد من الضباط من بينهم مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة.

ودانت المحكمة المتهمين كذلك بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مفرقعة، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية والانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده
» "متتفرجوش عليا".. سؤال يغضب أديب على الهواء
» بيان رسمي لـMBC بشأن "رامز في الشلال"
» حماس توجه الشكر لقطر.. تعرف على السبب
» ارتفاع الإيرادات العامة لـ598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%
» "عبد الرازق": هذا تعليقى على فيديوهات خالد يوسف
» المنافسة تشتعل بين "الهضبة" وتامر حسنى من جديد
» بشرى سارة لركاب المترو فى شهر رمضان
» الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع
» شاهد.. بهذه الجملة رد "أديب" على خلافاته مع علاء مبارك

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة