"صلاح" يتصدر عناوين الصحف الإسبانية.. تعرف علي السبب

07 مايو 2019 - 03:06 م

احتلت مباراة برشلونة الإسباني وليفربول الانجليزي عناوين الصحف الاسبانية اليوم بعدما اقترب ميسي ورفاقه من الوصول الي نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه علي ليفربول 3-0 في ذهاب نصف النهائي.

ويبحث ليفربول اليوم عن معجزة عندما يستضيف برشلونة في التاسعة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، في إياب نصف النهائي بعد خسارته أمام الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي بملعب "كامب نو".

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود نابي كيتا وفيرمينو ومحمد صلاح للإصابة، وسيطرت إصابة الفرعون على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم والتي جاءت كالتالي.

"موندو ديبورتيفو" قالت: "من أنفيلد إلى واندا" في إشارة إلى تأهل الفريق للمباراة النهائية بملعب أتلتيكو مدريد، وأضافت تصريحات فالفيردي التي أكد فيها أن فريقه سيهاجم في مباراة اليوم وسلطت الضوء على غياب محمد صلاح وفيرمينو عن اللقاء.

وجاء ميسي على غلاف صحيفة "سبورت" تحت عنوان: "الآن أو مستحيل.. برشلونة يزور ملعب أنفيلد التاريخي للوصول إلى النهائي الأوروبي التاسع ضد ليفربول الذي يخوض اللقاء بدون صلاح."

وتصدرت صورة هازارد غلاف صحيفة "أس" التي قالت أنه قدم طلب انتقال إلى تشيلسي للرحيل إلى ريال مدريد، لكن أول عنوان في الصفحة جاء عن المباراة حيث قالت: "كل الأمور في مصلحة برشلونة، وأهمها غياب محمد صلاح."

وفي "ماركا" المدريدية أيضًا الصورة الرئيسية جاءت للثلاثي الذين يستعد ريال مدريد للتخلي عنهم وهم جاريث بيل وسيبايوس وفالفيردي، وعن المباراة قالت: "الطريق إلى واندا يمر على أنفيلد.. صلاح مصاب، وكوتينيو يستعد للبدء أساسيا."