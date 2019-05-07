بالفيديو.. "أديب" أحمد الفيشاوي ضربني لهذا السبب

07 مايو 2019 - 03:25 م

كشف الاعلامي عمرو أديب عن السبب الحقيقي وراء اعتداء الفنان احمد الفيشاوي عليه بالضرب لافتا إلى أنه لم يكن في وعيه، وأن "الفيشاوي" تربى على يديه

وأشار "أديب" خلال حواره مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، أنه لا يتمنى أن يجري حوارا مع أى شخصية فأنه قام بتحقيق مايتمناه في مشواره الإعلامي، وأوضح أنه يحب في زوجته الإعلامية لميس الحديدي أنها تواجه دائما، وعن سبب تحامله على النساء قال: "أنا بكره النساء".

وعن التعليقات السلبية التي يتلقاها من قبل متابعيه أكد أنه لا يلتفت لها، ولا يشغله.