» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور

07 مايو 2019 - 04:10 م

اكدت الفنانة غادة عبدالرازق انها تتمنى محو مقطع السرير الذي قلب السوشيال ميديا عليها من ذاكرة جمهورها ومحبيها.

وأوضحت "عبدالرازق خلال لقائها ببرنامج "عايشه شو" المذاع عبر فضائية "النهار"أنها نادمة على عدد من التصرفات الطائشة التي صدرت فيها، لافتة إلى أنها دائمًا حريصة على الاستفادة من أخطائها وسقطاتها لعدم تكرارها مرة أخرى.

وأضافت: " الفيديو اللى أنا عملته بحسن نية اتاخد غلط، وكان توقيته بالنسبة لى غلط، وأنا غلطانة؛ لأن لازم لما أتواصل مع جمهوري مش لازم أكون نايمة على السرير، غلطة ولو رجع بيا الزمن أمحيها من حياتي."

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "النهار"، إلى أنها لم يتم إجبارها على الاعتذار عن واقعة الفيديو الذي قلب السوشيال ميديا، ولكن اعتذارها انطلاقًا من اعترافها بالخطأ الذي ارتكبته، معقبة: "مفيش حاجة اسمها كدا، ومينفعش حد يتمسك بالغلط".