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"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن إعادة انتخابات اسطنبول

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رجب طيب اردوغان
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وكالات- محمد الخرو

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أردوغان

اسطنبول

الرئيس التركي

العدالة والتنمية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبب وراء التقدم بالطعن علي الانتخابات المحلية باسطنبول مشيرا إلى أنه لايمكن تجاهل المخالفات التي وقعت خلال السباق الانتخابي.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه، إنه "لا يمكننا أن نتجاهل المخالفات الواضحة التي شابت انتخابات إسطنبول، ولا يمكننا التغاضي عن سلب الإرادة". وأضاف: "نحن على ثقة كبيرة بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات المحلية بإسطنبول".

وتابع أردوغان بالقول: "نرى في قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات إسطنبول، خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا"، إذ قررت اللجنة إعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول في 23 يونيو المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأعرب عن أمله في أن "يكون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول وسيلة خير لبلدنا ولشعبنا". وقال: "نرى أن الديمقراطية وإرادة الشعب خير حَكَم لحل خلافاتنا". وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية لا يمكن له رفض نتائج الانتخابات ولا يحق له ذلك".

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، الاستجابة لطعون حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وإلغاء الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة.


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