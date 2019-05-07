تكليفات مهمه من "مدبولي" لـ"الوزير".. تعرف عليها

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كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير وزير النقل بسرعة العمل على تطوير ميناء الإسكندرية، باعتباره من أهم الموانئ لدينا؛ حيث إن 60% من حجم التجارة تتم عبر هذا الميناء، وأكد وزير النقل أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية لتطوير الميناء، عبر تشغيل نظام الشباك الواحد.

وناقش "مدبولي" مع "الوزير" وعددٍ من مسئولى الوزارة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً فى قطاعات وزارة النقل والتى من بينها: السكك الحديدية، والطرق والكبارى.

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