وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ

07 مايو 2019 - 08:00 م

كشف المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة ، وفاة الإعلامية السورية الشابة، مايا كوجك،اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في مستشفى بدمشق؛ إثر صراع مع مرض السرطان.

وقال المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة، إن ”مايا كوجك توفيت“، مقدمًا تعازيه لعائلتها، دون ذكر أسباب الوفاة.

وعملت مايا كوجك في قناة سوريا دراما، كموظفة ”غير مثبتة“، ودرست ”الإذاعة والتلفزيون“ في جامعة سوريا الافتراضية.

وذكرت مصادر لصحف محلية، أن الراحلة أصيبت بسرطان في المعدة قبل مدة، وكانت تتلقى العلاج إلى أن وافتها المنية، اليوم الثلاثاء.

ونعت عدد من الشخصيات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة، متوجهين بالتعازي لخطيبها المخرج السوري وضاح شاهين.