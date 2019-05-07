  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
مايا كوجاك

وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ

رضا مه رامز

"فايق" يقصف جبهة رضا عبدالعال

الوزير

"الوزير" يقدم كشف حساب لرئيس الوزراء عن انجازاته

مدبولي

تكليفات مهمه من "مدبولي" لـ"الوزير".. تعرف عليها

محسنه توفيق

المشهد اللمنوع من العرض لـ" محسنة توفيق"

سطو مسلح - أرشيفية

مسلح يحتجز 5 رهائن والشرطة تحاول السيطرة

وزارة الصحة

بشرى سارة بشأن التأمين الصحي الشامل

مساعدات

الرئيس يوجه بارسال مساعدات طبية للشعب السوداني

محمد صلاح

"أجيري" حائر بين 4 بدلاء لـ"صلاح"

رجب طيب اردوغان

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن إعادة انتخابات اسطنبول

وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ

الصفحة الأخيرة

مايا كوجاك
مايا كوجاك

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

عائض القرني يكشف خونة الملك "سلمان"

#

إعلامية شهيرة عقب مرض شريف مدكور: "الدورعلينا"

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

#

أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

سوريا

وفاة

اعلامية

كشف المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة ، وفاة الإعلامية السورية الشابة، مايا كوجك،اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في مستشفى بدمشق؛ إثر صراع مع مرض السرطان.

وقال المخرج في القناة السورية، طارق زياد عائشة، إن ”مايا كوجك توفيت“، مقدمًا تعازيه لعائلتها، دون ذكر أسباب الوفاة.

وعملت مايا كوجك في قناة سوريا دراما، كموظفة ”غير مثبتة“، ودرست ”الإذاعة والتلفزيون“ في جامعة سوريا الافتراضية.

وذكرت مصادر لصحف محلية، أن الراحلة أصيبت بسرطان في المعدة قبل مدة، وكانت تتلقى العلاج إلى أن وافتها المنية، اليوم الثلاثاء.

ونعت عدد من الشخصيات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة، متوجهين بالتعازي لخطيبها المخرج السوري وضاح شاهين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» جماهير الزمالك تنتفض ضد «الجبلاية»
» صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوى الإحتياجات الخاصة
» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده
» "متتفرجوش عليا".. سؤال يغضب أديب على الهواء
» بيان رسمي لـMBC بشأن "رامز في الشلال"
» حماس توجه الشكر لقطر.. تعرف على السبب
» ارتفاع الإيرادات العامة لـ598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3%
» "عبد الرازق": هذا تعليقى على فيديوهات خالد يوسف
» المنافسة تشتعل بين "الهضبة" وتامر حسنى من جديد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة