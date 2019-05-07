شاهد..«رضا عبدالعال» يقع في شباك «رامز».. كاد أن يموت

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رضا عبدالعال
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 أصيب رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق بالرعب الشديد من "الغوريلا" التي يتقمص دورها الفنان رامز جلال في ثاني حلقات برنامج "رامز في الشلال".

وصرخ عبد العال بعد سقوطه في الشلال، وقال: "أنا بموت مش عارف آخد نفسي حدي ينقذني"، ووجه بعض الشتائم لمساعدي رامز.

وبدت حالة من الهلع الشديد على عبدالعال، الذي لم يجد مفرًا من الاستسلام لمصيره، فلم يحرك ساكنًا، ورفع أصبع السبابة بعد أن أيقن أنه قاب قوسين أو أدنى من الموت.

وأخذت "الغوريلا" الوهمية تتحرك حول عبدالعال الذي استلقى على ظهره، وبمجرد أن أظهر له رامز وجهه حتى انهال عليه سبًا وضربًا. 

وحل عبدالعال، ضيفًا على جلال في ثاني حلقات برنامج "رامز في الشلال"، ولحظة تصوير إعلان أحد المشروبات، قال رامز جلال: افتحوا الكوبري، ليسقط بعدها عبد العال في المياه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

ومن بين من استقدمهم رامز في رمضان 2019: الفنان خالد الصاوي، مصطفى خاطر، مدحت شلبي، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الراقصة فيفي عبده، اللاعب فرجاني ساسي، اللاعب وليد سليمان، اللاعب صالح جمعة، والكابتن رضا عبدالعال... وغيرهم من مشاهير الفن والرياضة والإعلام.

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