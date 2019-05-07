سمية الخشاب: علاقتي الزوجية مع أحمد سعد كانت مؤذية

07 مايو 2019 - 08:48 م

وجهت النجمة سمية الخشاب رسالة إلى طليقها أحمد سعد، مؤكدة أن طلاقها منه كان ضرورة لدرء الأذى عنها، حسب قولها.

وقالت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "رسايل" على إذاعة "نجوم إف.إم"، لطليقها "ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب"، مؤكدة أن "الطلاق رزق فى حالات معينة، لما العلاقة الزوجية ييجى من وراها أذى أو ترجّع البنى أدم لورا"، مضيفة: "احلويت بعد الطلاق.. وممكن أعيش بدون رجل".

ونفت "سمية" ما أُثير حول زواجها عرفيًا من الفنان مدحت صالح، قائلة: "ما كانش فيه أى علاقة بينى وبين مدحت صالح، وأنا ما قابلتوش فى حياتى غير مرة واحدة فى أحد الاستوديوهات".

وعن الأمومة التى لم تحظَ بتجربتها، قالت سمية الخشاب: "أنا راضية فى كل الأحوال.. لو ربنا رزقنى كتر ألف خيرك يا رب، ولو لأ أنا مرتاحة ومبسوطة".