  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
برشلونة وليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرشلونة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

أردوغان

أردوغان يرد على تحذيرات مصر بـ"ثلاث كلمات"

صلاح

«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

الملك محمد السادس المغرب

السعودية ترد.. هل توترت العلاقة بين الرياض والرباط؟

الفتاة لحظة ضرب رئيس الوزراء

شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

القبض على شاب

الحادثة التي هزت السعودية..اغتصب صديقه ودفنه في الصحراء

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

أرشيفية

«أولاد السفاح».. بأي ذنب قتلوا؟

محكمة تقضى بضرب سعودي تحرش بمتدربة

تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه

سمية الخشاب: علاقتي الزوجية مع أحمد سعد كانت مؤذية

الصفحة الأخيرة

سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد

متابعات

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد

#

"كما تدين تدان".. تشعل الخلاف بين ريهام سعيد وسمية الخشاب

#

تلميح خطير من سمية الخشاب عن تغريدة أحمد سعد أعلن فيها طلاقه لها

#

سمية الخشاب تفاجيء عمرو أديب بالسبب الحقيقي لطلاقها

وجهت النجمة سمية الخشاب رسالة إلى طليقها أحمد سعد، مؤكدة أن طلاقها منه كان ضرورة لدرء الأذى عنها، حسب قولها.

وقالت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "رسايل" على إذاعة "نجوم إف.إم"، لطليقها "ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب"، مؤكدة أن "الطلاق رزق فى حالات معينة، لما العلاقة الزوجية ييجى من وراها أذى أو ترجّع البنى أدم لورا"، مضيفة: "احلويت بعد الطلاق.. وممكن أعيش بدون رجل".

ونفت "سمية" ما أُثير حول زواجها عرفيًا من الفنان مدحت صالح، قائلة: "ما كانش فيه أى علاقة بينى وبين مدحت صالح، وأنا ما قابلتوش فى حياتى غير مرة واحدة فى أحد الاستوديوهات".

وعن الأمومة التى لم تحظَ بتجربتها، قالت سمية الخشاب: "أنا راضية فى كل الأحوال.. لو ربنا رزقنى كتر ألف خيرك يا رب، ولو لأ أنا مرتاحة ومبسوطة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه
» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي
» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية
» السودان.. "العسكري" يرد على طلب المتظاهرين
» استنفار بـ"ناسا" ترقبًا للنيزك المصري "إله الفوضى"
» مسلح يحتجز رهائن داخل مقهى بفرنسا
» جماهير الزمالك تنتفض ضد «الجبلاية»
» صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوى الإحتياجات الخاصة
» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة