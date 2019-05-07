  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
برشلونة وليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرشلونة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: للزوجة الحق في أن تطلب الاستمتاع بزوجها

أردوغان

أردوغان يرد على تحذيرات مصر بـ"ثلاث كلمات"

صلاح

«صلاح» يعلن عن مفاجأة صادمة

الملك محمد السادس المغرب

السعودية ترد.. هل توترت العلاقة بين الرياض والرباط؟

الفتاة لحظة ضرب رئيس الوزراء

شاهد.. فتاة تطبع "قفا" على رئيس وزراء أستراليا

القبض على شاب

الحادثة التي هزت السعودية..اغتصب صديقه ودفنه في الصحراء

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

النيابة تكشف عن ثروة "البشير" في الخرطوم

أرشيفية

«أولاد السفاح».. بأي ذنب قتلوا؟

محكمة تقضى بضرب سعودي تحرش بمتدربة

تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه

استنفار بـ"ناسا" ترقبًا للنيزك المصري "إله الفوضى"

آخر الأخبار

نيزك يهدد الأرض يبلغ عرضه نصف ميل
نيزك يهدد الأرض يبلغ عرضه نصف ميل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه

#

شيرين تصور نفسها في وضع غريب وترسل الصورة لـ"صلاح"

#

حقيقة اعتزال «شيرين عبد الوهاب» الغناء

#

سما المصري تسخر من غادة عبد الرازق

ناسا

إله الفوضى

كوكب مصري

?

تعيش وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حالة من الاستنفار والاستعداد لوصول كويكب ضخم يسمى «إله الفوضى»، سيمر بالقرب من كوكب الأرض خلال 10 سنوات.

ففي 13 أبريل 2029، سنرى في السماء بقعًا من الضوء تتدفق، ستكون مشرقة وسريعة لدرجة أنها ستعبر عرض القمر في دقيقة واحدة، وستكون ساطعة مثل النجوم في السماء. وأطلق العلماء على هذا الكويكب «أبوفيس» اسم إله الفوضى عند قدماء المصريين، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، وهو ضخم، ويصل ارتفاعه إلى 340 مترًا.

وتستعد ناسا لرصده وهو يعبر الأرض. وتقول وكالة الفضاء إنه سيمر بعيدًا بما يكفي ليكون غير ضار، على مسافة 19 ألف ميل، ولكنه سيكون قريبًا من بعض المركبات الفضائية التي تطير عبر الأرض.

وسيكون الكويكب قريبًا بما فيه الكفاية حتى يتمكن الباحثون من إلقاء نظرة عليه وفحصه، بطريقة غير مسبوقة، إذ سيستطيعون رؤيته بتفاصيل حادة، مما يسمح لهم بمشاهدتها بطرق جديدة. وقالت مارينا بروزوفيتش، عالمة الرادار في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا، كاليفورنيا «إن اقتراب أبوفيس في عام 2029 من الأرض فرصة رائعة للعلم، سنراقب الكويكب من خلال التلسكوبات البصرية والرادار، وبفضل عمليات رصد الرادار، قد نتمكن من رؤية تفاصيل السطح الذي لا يتجاوز حجمه بضعة أمتار».

وسوف يصبح الكويكب مرئيًا للعين المجردة عند وصوله فوق نصف الكرة الجنوبي، وعبر سواحل أستراليا، وسيمر عبر الأرض ويعبر المحيط الهندي في طريقه إلى الولايات المتحدة.

 تم رصد أبوفيس لأول مرة من قبل علماء الفلك في مرصد كيت بيك الوطني في يونيو 2004، ولكن توقف البحث لظروف فنية، ورصده علماء في أستراليا مرة أخرى، وحسبوا أن لديه فرصة بنسبة 2.7% للاصطدام بالأرض عندما سيمر في عام 2029، ومنذ ذلك الحين تم رصده باهتمام، ولكن تم استبعاد هذا الاحتمال لاحقا.

ويقول الباحثون الآن أن المزيد من الأعمال والحسابات تشير إلى أن هناك فرصة واحدة فقط من بين كل 100 ألف فرصة لاصطدام الكويكب بالأرض. ويعتقد العلماء أن «أبوفيس» هو نموذج لنحو 2000 من الكويكبات المعروفة حاليًا، والتي يعتقد أنها خطرة، ومن خلال مراقبة أبوفيس خلال رحلته عام 2029، سنكتسب معرفة علمية مهمة يمكن استخدامها يومًا للدفاع عن الكواكب».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرش بتلميذته فقضت المحكمة بحكم فريد من نوعه
» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي
» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية
» السودان.. "العسكري" يرد على طلب المتظاهرين
» استنفار بـ"ناسا" ترقبًا للنيزك المصري "إله الفوضى"
» مسلح يحتجز رهائن داخل مقهى بفرنسا
» جماهير الزمالك تنتفض ضد «الجبلاية»
» صورة نادرة لـ"محسنه توفيق" في جمعة الغضب
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لذوى الإحتياجات الخاصة
» غادة عبدالرازق: اتمنى محو مقطع السرير من ذاكرة الجمهور
» الجوكر "يلوي" ذراع الأهلى لتجديد تعاقده

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة