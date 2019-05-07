» تفاصيل القبض على شاب غرر بفتاة ونشر لها فيديوهات إباحية

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قام شاب عشريني متزوج، بلتغرير بفتاة قاصر، ونشر شريط فيديو وصور لها في وضعيات جنسية مخلة بالحياء، عبر تطبيق "واتساب".

فيما تقدمت الفتاة ووالدها بشكوى للشرطة، تحكي فيها تعرضها لتحرش جنسي من طرف شخص يبلغ 25 سنة، بعدما غرر بها لتسجيل فيديو تظهر فيه عارية وتقوم بحركات مخلة بالحياء العام.

وأحالت عناصر الدرك الملكي المغربي، الشاب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.

وفتحت عناصر الدرك الملكي محضرا قانونيا استمعت فيه للمشتكية التي تقطن بجماعة أفلايسن، وتبلغ من العمر 15 سنة، والمشتبه به الذي يسكن بدوار "تفيريت" بالجماعة نفسها.

وأكدت مصادر لصحيفة هسبريس المغربية، أن المشتبه به تشبث بنكران المنسوب إليه، مشيرا إلى أن الفتاة المشتكية لها صور حميمية يتم تداولها بين أبناء المنطقة بواسطة رسائل "واتساب"، فيما أكدت الأخيرة أن المشتكى به هو من غرر بها، وهو من يقف وراء نشر الفيديو وصورها.


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