» رئيس الزمالك يدعم «بريزنتيشن» ضد الأهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

رئيس الزمالك

بريزنتشين

حرص رئيس مجلس إدارة الزمالك، على دعم الشركة الراعية للكرة المصرية «برزنتيشن»، رغم تأخرهم في سداد المستحقات المالية المتأخرة لناديه، في الوقت الذى قام محمود الخطيب، بدعوة مجلس إدارة الأهلي، بمنع الشركة الراعية من دخول المباريات والتهديد بفسخ العقد.

 وأشار رئيس الزمالك ، بأن مجلس اداره ناديه ساهم في تدعيم محمد كامل رئيس برزنتيشن ، في بداية ظهور الشركة من خلال موافقة 14 نادي علي توقيع عقود رعاية مع الشركة.

 وأضاف أن الزمالك لن يتخلي عن الشركة الراعية في الأزمة المالية الحالية لها خاصة وأنه تم رفع رعاية النادى من 3 مليون الى 100 مليون مضيفا بأن برزنتيشن تمر بأزمة مالية حالية ، وسيقف بجوارها لحين التغلب على تلك الأزمة.



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