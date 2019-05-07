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فيديو..

"القرني" : اكتشفنا الاسلام المعتدل مع بن سلمان

عرب وعالم

القرني
القرني

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اعتذر الداعية السعودي عائض القرني للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد الذي خالف الكتاب والسنة وسماحة الإسلام، مشيرًا إلى أنه سبق وأن ضيق على الناس.

وقال "القرني"، خلال لقائه على قناة روتانا خليجية، قائلاً إنه مع الاسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا: "بعد ما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ".

وأوضح القرني: هناك 3 خطوط حمراء: الإسلام المعتدل الوسطي، الوطن، القيادة والمبايعة للملك سلمان وولي عهده.

وشن "القرنى" هجومًا حادًا على دولة قطر معتبرًا أنها تتآمر على المملكة العربية السعودية وتدعم معارضين بها، مؤكدا انتهاء علاقته بها بعدما اكتشف تآمرها حسب تعبيره.

وأضاف أن قطر تقرب منها السعوديين الذين يبتعدون عن وطنهم ويعارضونه، مشيرا إلى أنه لا يجامل أحدا وأن المملكة وقيادتها مستهدفون.

وأوضح القرني: هناك 3 خطوط حمراء: الإسلام المعتدل الوسطي، الوطن، القيادة والمبايعة للملك سلمان وولي عهده.


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