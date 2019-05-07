» «صلاح» لمنتقديه: «هذه أفضل طريقة للرد عليكم»

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رد محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الانتقادات التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري بعد أن وصفه البعض بأنه لاعب الموسم الواحد، بسبب مقارنة ما قدمه الفرعون في الموسم الماضي مع الريدز بتسجيله 40 هدفًا.

وقال صلاح خلال حواره بالجزء الثاني مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية: ما قدمته في الموسم الماضي بتسجيلي 40 هدفًا جعل الناس يتوقعون المزيد والمزيد بأن أسجل 60 في هذا الموسم و90 بالموسم المقبل".

وأكمل الفرعون المصري:" لا أشعر أنني بحاجة للرد على من يقولون إنني لاعب الموسم الواحد، فريقي قريب من لقبين وهذا أفضل رد".

وأضاف:"عندما أشاهد أطفال يلعبون في الشارع أرى نفسي عندما كنت صغيرا، كنت ألعب بلا تفكير في المستقبل، أكون عاطفيا عندما أفكر إن هؤلاء اللاعبين قد يصبحوا مثلي".


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