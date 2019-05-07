» «أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي

07 مايو 2019 - 10:27 م

اقترب الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل، حسبما ذكرت تقارير صحفية مغربية.

وأشارت صحيفة “هسبريس” المغربية أن “أزارو” أصبح على أبواب الانتقال إلى الدوري الفرنسي، إذ يرفض تمديد عقده مع النادي الأهلي على الرغم من محاولات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، لإقناعه بالاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن محمد جمال العاصي، وكيل المهاجم وليد أزارو، توصل بعرض رسمي من أندية الوسط بالدوري الفرنسي ويتكتم على ذلك ريثما يقوم بإنهاء صفقة انتقال موكله بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وذكرت الصحيفة المغربية أن “أزارو” يصر على الرحيل من ناديه الأهلي بسبب العقوبات التي وقعها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على اللاعبين عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب الإفريقي.

كما يشعر المهاجم المغربي بعدم الارتياح مع مارتن لاسارتي، مدرب الفريق، على الرغم من إشراكه لـ”أزارو” خلال الجولات الأخيرة ومنحه دقائق لعب بالرغم من الانتقادات السابقة التي تعرض لها من قبل جماهير الفريق.