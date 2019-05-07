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في المترو....الناس تتحدث سياسة....!

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رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

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عن أحوال المعيشة وحال البلد دار حوار أمس في المترو بين إثنين من المواطنين كانا يجلسان بجواري، أحدهما والذي يبدو أنه مهتم بمتابعة السياسة سمعته يشكو للآخر من الغلاء وصعوبة المعيشة في ظل جمود وضمور في دخله من وظيفته الحكومية، وحاول من يتحدث معه إقناعه بالصبر حتي تستكمل الحكومة المشروعات التي بدأتها، وذكر منها العاصمة الإدارية الجديدة والطرق وغيرها، لكن الجواب كان جاهزاً من المتذمر حيث ذكر له أن العاصمة الإدارية لا تأخذ من ميزانية الدولة جنيهاً واحداً ودلل علي كلامه بما ذكره السيد الرئيس عن هذا الأمر، لكنه إستطرد وسأل عما إستنكاري عن إستحالة أن تلتهم أية مشروعات أخري حصيلة الدولة التي زادت أضعافاً من ضرائب ومن تحصيل الرسوم مقابل الخدمات سواء عن إستخراج أوراق حكومية أو تامينات أو رسوم عبور سيارات في الطرق العادية وإرتفاع في أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل الأخري وغيرها، ناهيك عن الإرتفاع الكبير الذي طال فواتير الكهرباء والمياة وغيرها، بما كان له تأثير كبير في زيادة نسبة الفقر لتصل كما يقول الرجل إلي 60% بزيادة حوالي 20% عن الإحصائيات قبلها.

لم يستطع زميله إيقافه عن الكلام ليرد عليه، حيث أضاف الرجل عن جمود في قيمة المرتبات أو الزيادة لا تتناسب مع كل ما سبق من أعباء، وأن المفارقة أن الديون الخارجية والداخلية تراكمت علينا وتضاعفت فوائدها والتي زادت حتي عن قيمة القسط السنوي المطلوب سداده، وكذلك لا نري زيادة أو تقدم كبير سواء في مستوي التعليم أو في الميزانية المخصصة للتعليم ولقطاعات أخري مثل الصحة والنقل أيضاً، ليس هذا فحسب وإنما تحدث أيضاً عن زيادة حملات التبرع للمستشفيات والاعمال الخيرية الأخري والتي كان يعلن عنها علي إستحياء فيما مضي، فأصبحت منتشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بصورة غير مسبوقة، وعندما أخذ الآخر في الرد عليه كانت المحطة التي سوف ينزل فيها الرجل الذي يشكو، إستأذن لكنه وهو يستعد للنزول تحدث في سرعة قائلاً "ربنا يستر في الزيادات الجاية لو حصلت هتبقي ذروة الصدمات والتي سوف تنهينا وتخلص علينا. حدثت نفسي متمنياً علي الحكومة أن تتراجع عن بعض قراراتها خاصة التي سوف تؤثر علي أمثال هؤلاء الناس، أو توضح الصورة المعتمة والضبابية التي يراها الناس عن سياساتها لبث الطمانة في قلوبهم علي أوضاعهم ومستقبل بلدهم.

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