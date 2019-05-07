تأهل تأريخي.. ليفربول يسحق برشلونة ويتأهل لنهائي الأبطال

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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة الإسباني 4-0، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، فى إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

البداية كانت سريعة من جانب ليفربول بعدمما تقدم عبر المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي فى الدقيقة 7، بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس برشلونة تير شتيجن.

وفى الشوط الثاني أجرى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديل قلب به موازين المباراة، وهو دخول الهولندي جورجينو فينالدو الذى سجل ثنائية فى الدقيقتين 54 و56 ليتعادل الفريقين 3-3.

وفى الدقيقة 78 مرر ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول تمريرة سحرية من ركنية إلى أوريجي الذى سجل الثاني له والرابع لفريقه ويقود الريدز إلى النهائي.

وافتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود نابى كيتا وفيرمينو بسبب الإصابة بجانب محمد صلاح الذى قرر طبيب النادى الإنجليزي استبعاده من المشاركة أمام برشلونة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التى أقيمت السبت الماضي بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 2.

وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول للنهائي وينتظر المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى التى تجمع أياكس الهولندي أمام توتنهام الإنجليزي فى إياب نصف النهائي علما بان الذهاب فى إنجلترا انتهى لصالح الفريق الهولندي 1-0 .

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