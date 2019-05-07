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"دينا": أنا سبب اعتزال أثار الحكيم التمثيل

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دينا
دينا

محمد فضل- متابعات

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اعتزال

دينا

تمثيل

آثار الحكيم

كشفت الفنانة والراقصة دينا، أنها السبب في اعتزال الفنانة اَثار الحكيم التمثيل، وكان ذلك بسبب موقف حدث بينهما خلال تصوير أحد المسلسلات.

وقالت دينا، خلال لقائها المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "اعترضت آثار الحكيم على ملابس إحدى الممثلات في مشهد بأحد المسلسلات تؤدي خلاله الممثلة دور امرأة تخون زوجها، في غرفة النوم".

وتابعت الفنانة المصرية "ملابس الممثلة كانت محتشمة بالنسبة للمشهد، فقلت لاَثار الحكيم: معترضة ليه يعني؟..ده شغل مخرج، فقالت آثار:"من رأى منكم منكراً"، قلت لها:"لا تخلطي الأمور..ولو مش عجبك التمثيل خلاص متشتغليش الشغلانة".

وأضافت دينا "كاد المسلسل يتعثر بسبب اعتراض اَثار الحكيم على المشهد، كما رفضت فيه آثار تجسيد مشهد أمامي بنفس المسلسل بسبب ملابسي، ووصفتني بالباردة".


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