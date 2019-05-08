» كلوب يصف لاعبي ليفربول الإنجليزي بـ"العمالقة"

وأوضح كلوب

"يوجد شيء واحد يعرفه كل شخص في الانفيلد بما في ذلك خصومنا، ليفربول لا يتوقف

أبدًا، ليفربول لا يستسلم، ويعطي كل ما يملك في كل الأوقات".