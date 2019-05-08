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كلوب يصف لاعبي ليفربول الإنجليزي بـ"العمالقة"

الرياضة

كلوب
كلوب

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وصف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، لاعبي فريقه بالعمالقة بعد انتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت تصريحات كلوب بعد الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، قال كلوب " هؤلاء اللاعبين كبار للغاية، هؤلاء الرفاق عمالقة".
وأضاف "قلت للفتيان مستحيل العودة في لقاء اليوم بعد الهزيمة ذهابًا بثلاثية نظيفة، ولكن لأنه أنتم، قد يكون ذلك ممكنًا، أنتم عمالقة في العقلية".
وأوضح كلوب "يوجد شيء واحد يعرفه كل شخص في الانفيلد بما في ذلك خصومنا، ليفربول لا يتوقف أبدًا، ليفربول لا يستسلم، ويعطي كل ما يملك في كل الأوقات".
واختتم كلوب تصريحاته بالقول "أنا فخور بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، ونجاحهم في تحقيق بطاقة التأهل إلى النهائي القاري".

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