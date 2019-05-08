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بومبيو في بغداد ويجتمع مع عبد المهدي والحكيم

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بومبيو
بومبيو

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، بحسب مصدر حكومي عراقي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية للأناضول، إن "بومبيو اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، أن "بومبيو يبحث خلال لقائه القادة العراقيين استثناء بغداد من العقوبات الأمريكية على إيران".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الامريكي الى بغداد في ظل تصاعد التوتر والازمة بين واشنطن وطهران، وتصاعد أزمة عقوبات الولايات المتحدة على صادرات نفط ايران وإرسالها حاملة طائرات وقاذفات الى المنطقة.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد قادما من فنلندا بعدما ألغى زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا بسبب "مسائل ملحّة"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه.
ونفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، وجود مقترح أمريكي يقضي باستثناء بلاده من عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران مقابل تسهيلات.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن عرض أمريكي لمنح العراق استثناء من العقوبات على إيران مقابل، شروط تخص منح الشركات الاستثمارية الأمريكية استثمارات في قطاع الكهرباء.
ويستورد العراق منذ سنوات الغاز والكهرباء من إيران بهدف تشغيل محطات الطاقة الكهربائية لعدم كفاية الإنتاج الوطني.
والعام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق، ثم أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. -

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