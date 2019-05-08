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ميركل تدعو الأطراف الليبية لبحث "الحل السياسي"

عرب وعالم

ميركل
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المصريون ووكالات

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، الأطراف الليبية إلى بحث "الحل السياسي"، لإنهاء الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج، بالعاصمة برلين، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت.
وذكر البيان، أن الجانبان تناولا خلال اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة الألمانية، آخر التطورات في ليبيا.
وأوضح أن ميركل، أعلنت عن رغبتها في عودة الأطراف الليبية لبحث العملية السياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أشار نفس البيان، إلى إعراب المستشارة الألمانية عن سعادتها بدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة، لوقف الاشتباكات خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، تناول اللقاء بين الجانبين، موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، إلى مخيمات اللاجئين في البلاد (دون ذكر مزيد من التفاصيل).
والتقى السراج، الثلاثاء، في إطار جولته الأوروبية، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وينتظر أن يلتقي الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.
غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.
وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر. -

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