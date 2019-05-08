السودان.. المجلس العسكري يعفي 4 قيادات حكومية

08 مايو 2019 - 01:46 ص

أعفى المجلس العسكري بالسودان، الثلاثاء، 4 من المسؤولين في المؤسسات الحكومية، وعين خلفا لهم.



جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أصدر عدة قرارات أعفي بموجبها محمد عبدالرحمن محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة، وقرر تعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له.

كما قرر إعفاء فاطمة أحمد فضل، المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي، وتعيين سيف الدين عبد الرحيم محمد أحمد خلفا لها.

وبحسب البيان، أعفى المجلس إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وقرر تعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها.

كما أعفى طلال الفاضل مهدي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، واختار بشير محمد الماحي خلفا له.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.