» تطورات جديدة بواقعة اقتحام "السبكي" لموقع "صدى البلد"

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قضايا وحوادث

السبكي
السبكي

المصريون ـ متابعات

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أخلت نيابة الدقي، سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع «صدى البلد» والتعدي علي رئيس التحرير وصحفيين بالموقع، بكفالة 1000 جنيه.
وكان صحفيو الموقع اتهموا المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء الحادث، بسبب خلافات بينه وبين قناة صدى البلد بعد عرضها مسلسل "سوبر ميرو"، على حد قولهم.
كما أمرت بصرف رئيس تحرير موقع صدى البلد أحمد صبري، واثنين من الصحفيين بضمان محل اقامتهم من قسم الدقي
يذكر أن فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، انتقل إلى مقر "صدى البلد"، حيث أجرى معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.
واتهم الصحفيون والعاملون المصابون المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقادًا منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو ".

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