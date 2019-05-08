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تفاصيل سرقة قناة الشرق لمسلسل «كفر دلهاب»

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كفر دلهاب 7/6/2017
كفر دلهاب 7/6/2017

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الشرق الإرهابية سرقت مسلسل «كفر دلهاب»، من إعلام المصريين، وعرضته على شاشتها بدون وجه حق.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أن مسلسل كفر دلهاب كان يُعرض على قناة «ON E»، العام الماضي، من إنتاج إعلام المصريين، مشيراً إلى أن المسلسل إسقاط على فترة حكم الجماعة الإرهابية، مردفاً: «قناة الشرق الإخوانية لصاحبها أيمن نور، تعرض مسلسل كفر دلهاب، بعد سرقته من إعلام المصريين.. هما دول الناس بتوع ربنا والحلال والحرام بدون مراعاة حقوق الملكية الفكرية فى رمضان».
وتابع موسى: «معتز مطر عامل نفسه مش شايف.. وهو كان دائم الهجوم على إعلام المصريين، طيب إعلام المصريين اللى عامل المسلسل ده، وأنت سارق المسلسل، ولا أنت مش دريان؟».
وأكد موسى أن مسلسل «كفر دلهاب»، قدم إسقاطا سياسيا على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: «أسرق مش مشكلة، وخد حقوق الناس والسطو على حقوقهم، مباح؟؟، بيسرق حقوق إعلام المصريين وبيعرضوه على قناة الشرق، انت كنت بتهاجمهم ليه؟».
وأردف: «تقدر تقول كده إعلام المصريين بيشكركم»، ساخراً: «شكرا على تعاونكم مع إعلام المصريين».


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