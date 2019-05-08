بومبيو: العراق وعد بـ«حماية» المصالح الأمريكية

08 مايو 2019 - 02:31 ص

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنّ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد، مساء الثلاثاء، وكان دافعها «التصعيد» الإيراني، تعهّدوا أمامه بتوفير «الحماية المناسبة» لمصالح الولايات المتحدة في بلدهم.



وألغى «بومبيو» محادثات في ألمانيا للقيام بهذه الزيارة التي دامت 4 ساعات إلى بغداد التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، حيث التقى مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي.



وقال «بومبيو» للصحفيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية: «لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأمريكيين في بلدهم»، مشيرا إلى أنّ المسؤولين العراقيين «أظهروا لي أنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم».



أضاف أنّه قام بهذه الزيارة إلى العراق لأنّ إيران «تصعّد نشاطها» رغم رفضه مناقشة المعلومات الاستخبارية بالتفصيل.



وقال: «أردنا أن نطلعهم على سيل التهديدات المتزايد الذي رأيناه وإعطاءهم خلفية أكثر قليلاً حول ذلك حتى يتمكّنوا من تأكيد أن يقوموا بكل ما بوسعهم لتأمين الحماية لفريقنا».



جاءت الزيارة بعد يومين على تحذير الولايات المتحدة إيران من أنّها ستردّ بـ«قوة شديدة» على أي هجوم، واعتبارها أن إرسال حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» يعني بعث «رسالة واضحة لا لبس فيها» إلى طهران.



يأتي هذا التوتر بعد عام على خروج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، حيث أطلق بدلاً من ذلك حملة معادية ضد النظام الديني هناك.

