يورجن كلوب: "لا أعرف ماذا حدث في أنفيلد"

08 مايو 2019 - 02:32 ص

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأداء لاعبيه بعد تغلبهم على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «لا أعرف ما الذي حدث في أنفيلد، ما زلت لا أجد كلمة مناسبة لوصف ما حدث، فما بالكم بشرح مجريات اللقاء».



أضاف: «الأمر يتعلق بالروح التنافسية للاعبين، ولكي أكون صادقًا فإن الأمر لا علاقة له بالخطط والفنيات، لقد كنت صريحًا مع اللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم أننا بصدد مهمة مستحيلة».

