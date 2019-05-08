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الخطيب يوجه رسالة هامة إلى جماهير النادي الأهلي

الرياضة

الخطيب
الخطيب

المصريون ـ متابعات

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قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إن «دعم وبناء الفريق مستمر من أجل الوصول لأفضل مستوى يليق بالنادي وتاريخه».
قدم «الخطيب» التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان، في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء.
وأضاف: «جماهير الأهلي ومحبيه وأعضائه يثبتون كل لحظة أنهم دائما مشاركين في تاريخ وإنجازات النادي، بسبب دعمهم ومساندتهم الدائمة في الأوقات الصعبة قبل الفرحة».

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