الخطيب يوجه رسالة هامة إلى جماهير النادي الأهلي

08 مايو 2019 - 02:34 ص

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إن «دعم وبناء الفريق مستمر من أجل الوصول لأفضل مستوى يليق بالنادي وتاريخه».



قدم «الخطيب» التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان، في تسجيل مصور بثه الحساب الرسمي للنادي على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء.

