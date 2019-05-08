غادة عبد الرازق تكشف سر مقاطعتها لخالد يوسف

08 مايو 2019 - 05:54 ص

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أسباب خلافها الشديد مع المخرج والبرلماني خالد يوسف ، مؤكدة أن العلاقة عادت لمجاريها.



وقالت "غادة" خلال لقاء مع برنامج "عايشة شو" : "لما حدثت ثورة 25 يناير حصل بيني وبين خالد يوسف خلاف شديد بسبب الاختلاف في الرأي السياسي من الثورة".



وأضافت: "لما تغيرت الظروف عادت الأمور لطبيعتها وانتهى الخلاف بينما رغم مقاطعتنا لبعضنا البعض لكن عدنا للعمل في فيلم (كارما)".



وأردفت: "هو مخرج كبير وأضاف لي ولا أريد أن أتحدث عن أزمته الأخيرة".



