خطأ ساذج من عصام الحضري يكشف فبركة مقلب "هاني رمزي"

08 مايو 2019 - 08:31 ص

ظهر الحارس الدولي عصام الحضري كضيف في برنامج "هاني في الألغام" الذي يقدمه الفنان هاني رمزي ويقوم بعمل مقلب في الضيوف.



وبدأ المقلب بظهور "الحضري" مع الإعلامية "بوسي شلبي" في رحلة سفاري بمنطقة العلمين ، حيث سار السائق بالسيارة بسرعة كبيرة وسط غضب شديد من الحضري الذي عنفه.



وأثار هاني رمزي الشكوك حول ”فبركة“ برنامجه إذ طلب من السائق زيادة سرعة السير، قائلًا: ”شد شوية، عاوز الحلقة تبقى نار وتكسر الدنيا“، فرد الحضري: ”حلقة إيه، يعني نموت“.

