» «عبد العال»: «بنتي عيطت من مقلب رامز فيا»

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قال رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق والمنتخب المصري، إن ابنته طالبته برفع قضية على رامز جلال بعد "المقلب" الذي نفذه به في برنامج "رامز في الشلال".

وأضاف "عبد العال" خلال استضافته ببرنامج "أصول اللعبة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على شاشة "النهار": "بنتي مرام عيطت أما شافت الحلقة، وعمري ما كنت هعمل الحلقة غير أما شوفت المخرج، وأقسم بالله غفلوني".

وأقسم عبد العال أنه لم يكن يعلم أن ما حدث "مقلب"، مشيرًا إلى أن الدنيا أسودت في وشه أول ما سمع صوت الغوريلا والعيال جريت وسابته".


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