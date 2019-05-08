سموحة كامل العدد استعدادًا للأهلى

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يواصل فريق سموحة، تدريباته الجماعية على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الأهلي المرتقبة بالدوري.

ويدخل الموج الأزرق اللقاء كامل العدد، بعد عودة ثلاثي الدفاع سيد فريد ورجب نبيل ومحمود عزت، لصفوف الفريق.

ويأمل العميد حسام حسن في تحقيق الفوز أمام الأهلي، لوضع سموحة في مركز مستقر بجدول الدوري الممتاز، بعيدًا عن شبح الهبوط نهائيًا، والتواجد ضمن منطقة الأمان.

ويدخل سموحة اللقاء، والمقرر إقامته السبت المقبل برصيد 35 في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.


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