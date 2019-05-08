أول ظهور لشريف مدكور بعد استئصاله ورم سرطاني

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تحدث الإعلامي شريف مدكور، لمشاهديه في أول ظهور له عقب إجرائه جراحة من داخل غرفته بالمستشفى في بث مباشر قال خلاله "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم أنا الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقي كويس عايز أشكر كل الناس اللي سألت عليا".

 وكان الإعلامي شريف مدكور أعلن الأسبوع الماضي إصابته بورم في القولون خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز هذه المحنة.

يقدم شريف مدكور حاليًا برنامجه "4 شارع شريف" على قناة "الحياة"، وأعلن أنه سيعود سريعا لمزاولة عمله وتقديم البرنامج بشكل طبيعي، وأجري العملية منذ أيام قليلة وتحديدًا في اليوم الأول من شهر رمضان.

 شاهد الفيديو..

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